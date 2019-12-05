عراقجي: مبادرة هرمز للسلام تقلل التوترات بالمنطقة ومستعدون للتعاون مع الجميع لتنفيذها

وَصف مساعد وزير الخارجية ال​إيران​ية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي​، مبادرة "هرمز للسلام" بأنّها "خطوة لتقليل التوترات في المنطقة"، مؤكّدًا "عزم إيران على تنمية وتحكيم علاقاتها مع جميع دول المنطقة".

ولفت خلال لقائه وكيل وزارة خارجية ​الكويت​ خالد جارالله، إلى أنّ "جميع الدول المطلّة على ​الخليج الفارسي​ و​مضيق هرمز​ بإمكانها وبما تملكه من إمكانيّات وقدرات، أن تلعب دورًا مهمًّا في ازدهار وتنمية المنطقة ورسم مستقبل واعد لها"، مشدّدًا على أنّ "إيران تَعتبر التعاون والحوار بين جميع دول المنطقة السبيل الوحيد لتأمين الأمن فيها والتغلّب على مشاكلها".

وركّز عراقجي على أنّ "المبادرة هي إطار جيّد لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة"، معلنًا "استعداد إيران في التعاون مع جميع دول المنطقة لتنفيذها".