وَصف مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، مبادرة "هرمز للسلام" بأنّها "خطوة لتقليل التوترات في المنطقة"، مؤكّدًا "عزم إيران على تنمية وتحكيم علاقاتها مع جميع دول المنطقة".
ولفت خلال لقائه وكيل وزارة خارجية الكويت خالد جارالله، إلى أنّ "جميع الدول المطلّة على الخليج الفارسي ومضيق هرمز بإمكانها وبما تملكه من إمكانيّات وقدرات، أن تلعب دورًا مهمًّا في ازدهار وتنمية المنطقة ورسم مستقبل واعد لها"، مشدّدًا على أنّ "إيران تَعتبر التعاون والحوار بين جميع دول المنطقة السبيل الوحيد لتأمين الأمن فيها والتغلّب على مشاكلها".
وركّز عراقجي على أنّ "المبادرة هي إطار جيّد لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة"، معلنًا "استعداد إيران في التعاون مع جميع دول المنطقة لتنفيذها".
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: مبادرة هرمز للسلام تقلل التوترات بالمنطقة ومستعدون للتعاون مع الجميع لتنفيذها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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