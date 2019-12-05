أكد وزير ​الطاقة​ الروسي ​ألكسندر نوفاك​، خلال لقائه بوزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، "ضرورة مضي ​روسيا​ و​السعودية​ قدما في التعاون الاقتصادي الثنائي، بالإضافة إلى التنسيق على المستوى الدولي"، مشيراً الى أن "التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 53,8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، وبلغ ملياراً و200 مليون ​دولار​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة الروسي دعا الى مواصلة التعاون بين موسكو والرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.