أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أنّ "تركيا استجابت لـ"حلف شمال الأطلسي" (الناتو) في ما يتعلّق بخطّته حول منطقة البلطيق، لكنّنا أخبرناهم بألّا يتركونا بمفردنا في الحرب ضدّ الإرهاب".
ولفت خلال لقاء مع صحافيين في العاصمة البريطانية لندن، إلى "أنّنا مثلما نأخذ التهديدات الأمنية للناتو على محمل الجد، فينبغي أيضًا على جميع حلفائنا التعامل مع مخاوفنا الأمنية بشكل جدي"، مشدّدًا على "أنّنا عندما نتأمّل الخطابات في قمة "الناتو"، نرى الجميع يؤكد وقوفه ضدّ الإرهاب، إلّا أنّنا لا نلمس إجراءات عمليّة في هذا الصدد".
وأكّد اردوغان أنّ "تركيا ستواصل جهودها الرامية إلى الارتقاء أكثر بقوّة الجيش التركي، سواء من ناحية التكنولوجيا أو القدرات".
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان: استجبنا لخطة الناتو بشأن البلطيق وننتظر منه دعمنا بمكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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