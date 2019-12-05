سانا: انفجار سيارة مفخخة ثانية قرب دوار الأعلاف في مدينة رأس العين

أفادت وكالة "سانا" السورية عن "​انفجار​ ​سيارة مفخخة​ ثانية قرب دوار الأعلاف في مدينة ​رأس العين​ ب​ريف الحسكة​ الشمالي"، مشيرةً الى "ارتفاع اعداد الضحايا والجرحى جراء هذا الهجوم".

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