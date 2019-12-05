الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين في مدينة نانت

ذكرت قناة "بي.إف.إم" الفرنسية أن "​الشرطة الفرنسية​ أطلقت ​الغاز​ المسيل للدموع على محتجين في مدينة نانت في غرب البلاد"،

وتعطلت شبكات المواصلات في ​باريس​ ومدن فرنسية أخرى بشكل شبه كامل وسط ​احتجاجات​ أعلنتها نقابات ​العمال​ تهدد بشل الحركة في ​فرنسا​ لأيام في أحد أكبر إضرابات العاملين ب​القطاع العام​ منذ عقود، بهدف إجبار الرئيس ​إيمانويل ماكرون​ على التخلي عن خطط لإصلاح نظام معاشات التقاعد.

وقبل انطلاق مسيرة في نانت ألقى بعض ​المحتجين​ مقذوفات على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وباعتقال البعض.