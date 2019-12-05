الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين في مدينة نانت

ذكرت قناة "بي.إف.إم" الفرنسية أن "الشرطة الفرنسية أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين في مدينة نانت في غرب البلاد"،
وتعطلت شبكات المواصلات في باريس ومدن فرنسية أخرى بشكل شبه كامل وسط احتجاجات أعلنتها نقابات العمال تهدد بشل الحركة في فرنسا لأيام في أحد أكبر إضرابات العاملين بالقطاع العام منذ عقود، بهدف إجبار الرئيس إيمانويل ماكرون على التخلي عن خطط لإصلاح نظام معاشات التقاعد.
وقبل انطلاق مسيرة في نانت ألقى بعض المحتجين مقذوفات على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وباعتقال البعض.
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