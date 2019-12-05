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الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين في مدينة نانت

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ذكرت قناة "بي.إف.إم" الفرنسية أن "​الشرطة الفرنسية​ أطلقت ​الغاز​ المسيل للدموع على محتجين في مدينة نانت في غرب البلاد"،

وتعطلت شبكات المواصلات في ​باريس​ ومدن فرنسية أخرى بشكل شبه كامل وسط ​احتجاجات​ أعلنتها نقابات ​العمال​ تهدد بشل الحركة في ​فرنسا​ لأيام في أحد أكبر إضرابات العاملين ب​القطاع العام​ منذ عقود، بهدف إجبار الرئيس ​إيمانويل ماكرون​ على التخلي عن خطط لإصلاح نظام معاشات التقاعد.

وقبل انطلاق مسيرة في نانت ألقى بعض ​المحتجين​ مقذوفات على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وباعتقال البعض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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