دبلوماسي أوروبي: على تركيا احترام سيادة دول أعضاء الاتحاد الأوروبي

أعلن دبلوماسي أوروبي في حديث لقناة "العربية" أن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون الوضع المتدهور في ليبيا وتداعيات مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق بطرابلس"، مشيراً الى ان "مذكرة التفاهم حول الحدود البحرية تؤثر على مصالح دول المنطقة كافة وتثير أسئلة كثيرة".
وشدّد الدبلوماسي على أن "حكومة الوفاق لا تسيطر على ليبيا"، كاشفاً عن "تضامن الاتحاد الأوروبي بشكل كامل مع اليونان وقبرص بشأن التحركات الأخيرة من جانب تركيا في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك بحر إيجه"، مؤكداً "ضرورة ان تحترم تركيا سيادة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وحقوقها السيادية".
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