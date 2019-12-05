مقتل مليونير روسي في بريطانيا









اسماء السيد - نصر المجالي: تحدثت تقارير صحفية بريطانية وروسية عن مقتل مليونير روسي في حادث سير غامض في إحدى ضواحي العاصمة البريطانية، وسط تساؤلات ما إذا كان الحادث متعمدا.

وقالت مصادر إن المليونير ديميتري أوبريتيسكي (49 عاما) تعرض لحادث سير غامض في منطقة ساري في جنوب غرب لندن، كما قتل في الحادث كلبه الذي يحمل اسم (أوسكار) حيث كان يسير به في المنطقة لحظة وقوع الحادث يوم الإثنين 25 نوفمبر 2019.

ونقلت مجلة (لايف) الإخبارية الروسية عن صديق مقرب له هو بافل بوروفكوف تساؤله ما اذا كان الحادث المميت الذي تركه في البداية في غيبوبة لعدة أيام قبل وفاته "مدبرا".

وربطت التقارير بين مقتل أوبريتيسكي في الحادث الغامض وبين مقتل العديد من المواطنين الروس في حوادث مشابهة في بريطانيا في أوقات سابقة.

وقالت المصادر إن رجل الأعمال كان بنى ثروته في مدينة فولغوغراد بعد سقوط الاتحاد السوفياتي قبل انتقاله إلى بريطانيا مع زوجته وأطفاله.

وفي بريطانيا أسس أوبريتيسكي شركة لتجارة المواد الكيميائية المنزلية (Magnat Trade Enterprise)، وكان هو الموزع الرسمي لشركات Mars وNestle وProcter & Gamble في روسيا.

ونقلت صحف بريطانية عن مجلة (لايف) الروسية قولها إن رجل الأعمال كان يزور روسيا بين حين وآخر في مهمات عمل. وقال صديقه للمجلة: "نحن نعرف أن الناس يقودون السيارات بعناية شديدة في (بريطانيا) ... لا أستبعد أنه قد تم قتله على وجه التحديد."

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امبراطورية مهددة

وقالت المجلة الروسية: إن "وفاة أوبريتيتسكي ، تهدد الإمبراطورية التجارية بالانهيار التعسفي، تاركة الآلاف من سكان فولغوغراد العاديين عاطلين عن العمل".

ومن جهتها، قالت الصحف البريطانية إن شرطة منطقة ساري دعت المواطنين لتقديم أية معلومات متوفرة عن حادث السير الذي شاركت فيه 3 سيارات.

وقد ناشدت شرطة ساري للحصول على معلومات حول الحادثة التي تنطوي على ثلاث سيارات. وقال متحدث باسمها: "نحن مستمرون في التحقيق في الظروف المحيطة بالاصطدام".

اوبروتيسكي وكلبه الذي قتل معه في الحادث

ويشار إلى أن مقتل أوبريتيسكي هذا هو الأحدث في سلسلة من الوفيات الغامضة للروس البارزين في بريطانيا وخصوصا في منطقة ساري، وذلك بعد وفاة بدري باتاركاتشيفشفيلي في منزله بالقرب من ليذرهيد في عام 2008، كما توفي ألكساندر بيريبيليتشني بالقرب من ويبريدج في عام 2012 وتوفي بوريس بيريزوفسكي بالقرب من أسكوت في عام 2013.