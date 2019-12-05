شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: سلسلة "اسأل واقترح لايف مع وزيرة الهجرة" تقدير حكومى للمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذل من السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن لقاءاتها مع المصريين بالخارج في إطار سلسلة "اسأل واقترح لايف مع وزيرة الهجرة"، مؤكدا علي أن هذه التحركات إيمان حقيقي علي أرض الواقع نحو حل الإشكاليات التي تواجه أبنائنا بالخارج وربطهم بالداخل بشكل مستمر وليس انفصالهم كما يتم في الماضي.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، مؤكدا علي أن الجميع طالع خلال الفترات الأخيرة التحركات التي تتم من قبل وزيرة الهجرة بشأن التواصل مع المصريين بالخارج من خلال الاتصال المباشر بالزيارات وعقد اللقاءات مع مختلف الجاليات المصرية بالخارجة وطرح إشكالاياتهم علي طاولة النقاش من أجل الوصول إلي رؤي واقعية لحلها، وأيضا عبر طرق غير مباشرة من التواصل الإلكتروني عبر سلسلة "اسأل واقترح لايف مع وزيرة الهجرة"، مؤكدا على أن هذا تطور في التواصل وحرص علي القيام بالدور المنوط به الوزارة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مبدأ الاهتمام والتوصل يجعل المصريين بالخارج علي اتصال دائم بالداخل وأن الدولة المصرية تقدرهم وتعمل من أجلهم، وهذا نهج إيجابي لمسناه من الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم تطويره مع الوقت بأساليب إيجابية تدعم التواصل والتفاعل، مشيرا إلي أن هذا الأمر بطبيعة الحال سيكون له نتائج إيجابية علي الاستثمار والتحويلات التى تتم من خلالهم للداخل المصري، قائلا: "منهج التواصل الدائم مع المصريين بالخارج تقدير إيجابي من الدولة ويدعم سبل التنمية".

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج قد واصلت لقاءاتها مع المصريين بالخارج، في ثاني لقاء ضمن سلسلة "اسأل واقترح لايف مع وزيرة الهجرة"؛ للتواصل المباشر مع المصريين بالخارج، وتلقي مقترحاتهم وحل مشكلاتهم، بالإضافة لتناول ما يمس الجاليات المصرية بالدول التي يتواجدون بها.