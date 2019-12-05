على عبد العال يدعو جنوب السودان لإنشاء مزارع مشتركة للماشية والمصائد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد العال، رئيس مجلس النواب، رغبة مصر فى مد جسور التعاون مع دولة جنوب السودان الشقيقة، وتقديم الدعم اللازم لها لعبور المرحلة الانتقالية، مشيراً، إلى أن جنوب السودان هى دولة غنية بثرواتها الطبيعية والبشرية، الأمر الذى يعزز من فرص تحقيق التنمية والاستقرار بها.

وأعرب، عن استعداد مصر للتعاون مع جنوب السودان لتعظيم الاستفادة من هذه الثروات، وخدمة أهداف التنمية المستدامة بها.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور على عبد العال ، والوفد المرافق له، اليوم، في مقر إقامته بجوبا بجيمس دوكو وزير الثروة الحيوانية والسمكية فى جنوب السودان، وذلك فى إطار استكمال اللقاءات المكثفة المقررة خلال زيارته الرسمية إلى جنوب السودان.

كما أعرب عبدالعال، عن اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع جنوب السودان فى كافة المجالات والرغبة فى دفع التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال الثروة الحيوانية والسمكية، مشددا على أن الثروة الحيوانية من أكبر الثروات التى تنعم بها جنوب السودان.

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ونوه رئيس مجلس النواب، إلى أن مصر بها أكبر مزرعة سمكية بالشرق الأوسط، افتتحها الرئيس السيسى فى عام 2017، كمرحلة أولى من مشروع الاستزراع السمكى، الذى يأتى ضمن العديد من مشروعات التنمية التى تشهدها مصر حالياً، داعياً جنوب السودان إلى اتخاذ اللازم نحو تفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين لإنشاء مزارع مشتركة للماشية والمصائد في جنوب السودان، بما يخدم اقتصاد البلدين ويدفع نحو المزيد من التعاون الاقتصادي والتنمية فى البلدين.

من جانبه، رحب جيمس دوكو، وزير الثروة الحيوانية والسمكية بالوفد البرلمانى المصرى، فى بلدهم الثانى جنوب السودان، معرباً عن شكره وتقديره للمواقف والجهود المصرية الداعمة للاستقرار والتنمية فى جنوب السودان.

كما أشار وزير الثروة الحيوانية والسمكية، إلى أن مصر دولة زاخرة بالثروات والموارد الطبيعية، وتتمتع بالخبرة الطويلة فى مجال تنمية هذه الثروات والاستفادة منها، معرباً، عن رغبة جنوب السودان فى تبادل الخبرات والتكنولوجيا مع مصر للاستفادة منها فى تنمية هذه الثروات، خاصة الثروة السمكية والحيوانية.