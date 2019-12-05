وفاة ممرضة بالمستشفى الجامعي بأسوان وتشكل لجنتين للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

نظمت ممرضات مستشفى أسوان الجامعي، وقفة احتجاجية اليوم الخميس، بعد وفاة ممرضة بالمستشفى، بسبب ما وصفوه بالإهمال في علاجها، وعدم توفير سرير عناية مركزة.

وقال الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس جامعة أسوان، بأنه التقى بالممرضات، واستمع لروايتهم حول الواقعة، ووعدهم بتشكيل لجنتين، إحداهما من المستشفى والأخرى من الجامعة لتقصى الحقيقة حول وفاة الممرضة، وفى حال وجود إهمال أو تقصير سيجري تحويل الواقعة للنيابة للتحقيق مع المقصرين، والمتسببين في الإهمال.

وكان اللواء حمدي هاشم مدير المباحث الجنائية بأسوان، تلقى إخطارًا من مستشفى أسوان الجامعي، بوفاة صباح صالح حسن 39 سنة، ممرضة بقسم العظام بمستشفى أسوان الجامعي.

وأكدت عدد من الممرضات، أن زميلتهم الشهيرة بـ"صباح توشكى" كانت تعمل بالمستشفى منذ 20 عام، ولم تتأخر يومًا عن خدمة المرضى، وأدت واجبها الوظيفي على أكمل وجه، وعندما شعرت بالتعب لم تجد اهتمام من إدارة المستشفى ولم يجري توفير سرير في رعاية الصدر لها، كما أن طبيب العناية تأخر في التعامل مع الحالة، ما تسبب في تدهور صحتها ووفاتها، مطالبين بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتسببين في وفاة زميلتهم.