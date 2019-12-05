الحكومة تُحدد أسعار الكهرباء المستخدمة للمخلفات الصلبة (قرار رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 2 ديسمبر، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 41 لسنة 2019، بشأن تحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.

وتضمن القرار تحديد سعر شراء الطاقة الكهربائية من هذه المحطات بنظام التغذية المقررة بسعر 1.4 جنيه لكل كيلو وات ساعة، وتحديد التعريفة بسعر 1.03 جنيه لكل كيلو وات ساعة في حالة إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي.​