أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم، الأربعاء 4 ديسمبر 2019، أنها قامت بترحيل 59 من الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم منذ 11 نوفمبر الماضي، حسب وكالة "الأناضول" .
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخليّة التركيّة تقول إنها رحّلت 59 من الإرهابيّين الأجانب إلى بلدانهم منذ 11 نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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