اليونان: اندلاع حريق في فندق بالعاصمة أثينا

اندلع حريق اليوم الخميس في فندق (أثينيوم بالاس) الواقع بالعاصمة اليونانية (أثينا).



وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم، أن الأسباب التي أدت إلى

اندلاع الحريق وأعداد الأشخاص الذين كانوا بالفندق لا تزال غير معلومة، مشيرة إلى أن رجال الإنقاذ يبذلون أقصى جهودهم لإخلاء الفندق وضمان عدم وجود أي شخص بداخله .



أضافت الشبكة أن إدارة الإطفاء قامت بنشر 35 من أفرادها، فضلًا عن تزويدهم بـ12 عربة إطفاء، حيث تم السيطرة على الحريق.

