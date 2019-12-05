وزير خارجية إسرائيل يتمنى خسارة كوربن الانتخابات البريطانية

قال وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، إنه يأمل بأن يخسر زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربن، الانتخابات البريطانية المقبلة، مشيرا إلى مزاعم عن معاداة السامية تحيط به.
وصرح الوزير لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، قائلا: "لا أتدخل في انتخابات وطنية، لكنني شخصيا آمل ألا ينتخب. وسط هذهالموجة من مناهضة السامية... آمل أن يفوز الطرف الآخر"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وكان كوربن رفض الشهر الماضي تقديم اعتذار لليهود في بلاده بعد أن زعم كبير حاخامات المملكة المتحدة، أفرايم ميرفس، أنه عجز عن منع انتشار معاداة
ويعتقد على مدى واسع أن اتهامات شريحة من اليهود لكوربن سببها وضع حزبه لأول مرة في تاريخه مسألة الاعتراف بدولة فلسطين في برنامجه الانتخابي، مع أن بريطانيا هي التي وضعت اللبنة الأولى لدولة إسرائيل بتقديمها وعد بلفور لليهود على طبق من ذهب.
ويواجه حزب العمال اتهامات بانتشار معاداة السامية بين أعضائه منذ تولي كوربن الذي عرف بتأييده لقضايا الفلسطينيين طوال حياته.
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