الإمارات تطلق حملة واسعة لدعم القطاع الصحي في الساحل الغربي لليمن

أطلقت الإمارات اليوم الخميس حملة جديدة واسعة لمكافحة الأوبئة الفتاكة التي عادت بالانتشار في مديريات الساحل الغربي لليمن الشقيق، وذلك في إطار برنامج الاستجابة الطارئة وتلبية لنداء استغاثة أطلقته عدة جهات مختصة.

وتشمل الحملة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام- توزيع كميات كبيرة من الأدوية والمحاليل المخبرية للقطاع الصحي في مختلف المديريات المحررة بالساحل الغربي يعقبها حملة رش لمكافحة الحشرات الناقلة للأوبئة. المديريات المحررة بالساحل الغربي يعقبها حملة رش لمكافحة الحشرات الناقلة للأوبئة.

وتسلمت إدارات المستشفيات العامة والميدانية في مديريات المخا بمحافظة تعز والدريهمي والتحيتا وحيس بمحافظة الحديدة خلال الأيام الثلاثة الماضية مجموعة من الأدوية والمحاليل المخبرية التي ستمكنها من استقبال مئات الحالات المصابة بالحميات، وذلك لتخفيف المعاناة عن كاهلهم المواطنين اليمنيين . المصابة بالحميات، وذلك لتخفيف المعاناة عن كاهلهم المواطنين اليمنيين .

ثمن حسن هنبيق مدير عام مديرية التحيتا وهائل شائع مدير المستشفى في المديرية وسلطان محمود مدير عام مديرية المخا الدور الكبير للإمارات في توفير العلاج المناسب لأهالي مديريات الساحل الغربي وإنقاذ مئات المصابين بحمى الضنك والملاريا وغيرها من الأوبئة يوميا ..وأكدوا أن دولة الإمارات عودتهم منذ تحرير مديريات الساحل الغربي على سرعة تلبية أي نداء استغاثة.



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