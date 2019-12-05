مصرع شخص جراء اندلاع حريق بمخيم للاجئين في اليونان

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الخميس، مصرع شخص واحد على الأقل جراء اندلاع حريق داخل مخيم للاجئين في جزيرة "ليسبوس".



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن إدارة الإطفاء قولها إن الحريق اندلع في مخيم "كارا

تيبي"، مشيرة إلى أنه تم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران التي مازالت أسباب اندلاعها غير معروفة.



ويضم مخيم "كارا تيبي" العديد من العائلات واللاجئين الذين لا مأوى

لهم .. ويصل مئات الأشخاص إلى الجزر اليونانية من الساحل التركي القريب كل أسبوع مما أدى إلى تكدس المخيمات بهذه الجزر.وقد أعلنت الحكومة في وقت سابق أنها تخطط لنقل قرابة 20 ألفًا من طالبي اللجوء من الجزر إلى منشآت أخرى في البر الرئيسي بحلول نهاية العام.