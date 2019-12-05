مصدر روسي: موسكو تطرد دبلوماسيًا بلغاريًا

كشف مصدر بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، النقاب عن أن موسكو طردت موظفا في السفارة البلغارية ردا بالمثل على إعلان صوفيا أن دبلوماسيا روسيا غير مرغوب فيه.
أوضح المصدر - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "هذا رد فعل متبادل حذرنا منه ."
موظفًا في السفارة الروسية شخص غير مرغوب فيه.. قائلة إنها تشتبه في قيامه بالتجسس.
وكانت بلغاريا قد أعلنت في 29 أكتوبر الماضي أن
وعلى إثر ذلك، صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكساندر جروشكو بأن موسكو ستنظر في اتخاذ تدابير انتقامية للرد "وفقًا للممارسة الدبلوماسية".
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