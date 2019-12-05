الصين تحذر من "قوى مدمرة" تحاول تقويض العلاقات مع أميركا

قال سفير الصين لدى الولايات المتحدة، إن الدولتين تحاولان حل خلافاتهما بشأن التجارة لكنه حذر من قوى قال إنها تسعى للوقيعة بين الجانبين دون أن يدلي بأي تفاصيل.

وقال السفير تسوي تيانكاي خلال عشاء استضافه مجلس التجارة الأميركي الصيني، إن العلاقات الأميركية الصينية تمر بمفترق طرق خطير بسبب الخلافات التجارية لكنه أوضح أن من الممكن العودة إلى مسار أفضل.

وأضاف تيانكاي "في الوقت نفسه علينا الحذر من أن بعض القوى المدمرة تستغل الخلاف التجاري الراهن عبر استخدام خطاب متطرف".

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وحث الشركات الأميركية والصينية الحريصة على توسيع التجارة بين الدولتين على الوقوف ضد ما وصفها بمساعي "لنشر العداوة بل وخلق صراع بيننا" بالإضافة إلى نشر "أخبار كاذبة" عن الأوضاع في كل من هونج كونج وشينجيانغ، وهي منطقة مضطربة في غرب الصين تقطنها أقلية كبيرة من مسلمي الويغور يقول بعض المسؤولين الأميركيين إنهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان.

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وتأتي تصريحات السفير الصيني بعد يوم من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن اتفاقاً مؤقتاً للتجارة طال انتظاره مع الصين قد يتأجل إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر 2020 ووسط تحركات بالكونجرس الأميركي لمعالجة قضية الويغور.