كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: المصادقة على قانوني التقاعد وإلغاء الامتيازات للمسؤولين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وثائق، نشرتها قناة "السومرية" العراقية، اليوم الخميس، أن الرئيس العراقي برهم صالح، صادق على قانوني التقاعد وإلغاء الامتيازات للمسؤولين في الدولة.

وقالت الوثائق: "بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند أولا من المادة 63 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور، قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 4/12/2019، إصدار قرار القانون الموحد".

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وأضافت: أنه "بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور، أصدر رئيس الجمهورية القرار الـ 28 الخاص بإلغاء الامتيازات للمسؤولين في الدولة".

ويشهد العراق، منذ بداية أكتوبر الماضي، احتجاجات غير مسبوقة منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، في العام 2003، يطالب المتظاهرون فيها باستقالة الحكومة ومكافحة الفساد والبطالة، وتحسين الظروف المعيشية في البلاد. وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 400 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 19 ألفا بجروح منذ بداية الاحتجاجات في البلاد.