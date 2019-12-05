كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قراصنة يختطوف 19 شخصا من ناقلة يونانية قبالة نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول في شركة يونانية، اليوم الخميس، اختطاف 19 شخصا من أفراد طاقم ناقلة النفط "نيف كونستيليشن" قبالة سواحل نيجيريا،

وهاجم القراصنة، الناقلة على مسافة 77 ميلا بحريا من جزيرة بوني في 3 ديسمبر، واحتجزوا 18 هنديا وتركيا واحدا.

وأكد المسؤول، أنه لم يلحق أي ضرر بالسفينة ولا بحمولتها، ولا يزال سبعة آخرون من الطاقم على متن الناقلة.

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وبحسب وكالة سبوتنيك، ترفع الناقلة العملاقة علم هونغ كونغ، كما تتسع لحمل مليوني برميل من النفط وتديرها شركة "نافيوس" لتشغيل الناقلات.

وتشهد مياه خليج غينيا، بما في ذلك شواطئ نيجيريا، حوادث اعتداء قراصنة على سفن تابعة لشركات أجنبية. وفي أغلب الأحيان يتم اختطاف أفراد طواقم السفن أو ركابها بهدف الحصول على فدية مقابل الإفراج عن الرهائن.