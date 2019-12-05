كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج تمنح المتظاهرين الضوء الأخضر لمسيرة كبيرة يوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منحت سلطات هونج كونج المتظاهرين تصريحًا لمسيرة نهاية الأسبوع، الاحد المقبل، مما أعطى الضوء الأخضر لمسيرة يُنظر إليها على أنها مقياس لدعم الحركة المؤيدة للديمقراطية بعد فوزها الساحق في الانتخابات المحلية، كما قال منظمون، اليوم الخميس.

وقالت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، المنظمة التي نظمت مسيرات قوامها مليون شخص في المدينة التي تحكمها الصين في يونيو، إنها حصلت على إذن من الشرطة للمشاركة في مظاهرة يوم حقوق الإنسان المخطط لها يوم الأحد، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

خلال الأشهر الستة الماضية من المظاهرات العنيفة المتزايدة المناهضة لبكين، رفضت السلطات طلبات من الجماعة لعقد اجتماعات حاشدة. لقد ساد بعض الهدوء منذ انتخابات 24 نوفمبر، عندما فاز المرشحون المؤيدون للديمقراطية بحوالي 90٪ من المقاعد.

ومثل أحد المتظاهرين الذي أطلقت الشرطة النار عليه في مشاجرة منذ شهرين أمام المحكمة لأول مرة، اليوم الخميس أيضًا، ليواجه تهمًا بأعمال شغب والاعتداء على ضابط شرطة.

دخل تسانغ تشي-كين، الذي دخل إلى المستشفى بعد حادثة إطلاق النار في أكتوبر، إلى المحكمة في هونج كونج وغادر بعد حوالي ساعة من تأجيل قضيته إلى فبراير المقبل.

أطلق ضابط النار على "تسانغ" في صدره بجولة حية. وقالت الشرطة، إن الضابط المتورط كان تحت تهديد خطير وتصرف دفاعًا عن النفس.

وتقول الشرطة، إنها مارست ضبط النفس في مواجهة العنف المتصاعد، لكنها تواجه اتهامات بالاستخدام المفرط للقوة.

تم التخطيط لمسيرة مساء يوم الجمعة للاحتجاج على استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة.

وقد طالب المتظاهرون، مرارًا وتكرارًا، بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة كواحد من "مطالبهم الخمسة" على الحكومة.

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كما دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق في مزاعم القوة المفرطة للشرطة.

سيزور مفوض شرطة هونج كونج، كريس تانغ، بكين يوم الجمعة لمناقشة الوضع الأمني، وهي أول زيارة له منذ تعيينه في الشهر الماضي.

وقالت حكومة هونج كونج، في بيان، إن تانغ سيقوم بزيارة مجاملة إلى بكين، حيث سيدعو وزارة الأمن العام، ويلتقي نظرائه ويناقش الوضع الأمني.

ومن المقرر، أن يعود في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد، حسبما ذكرت الشرطة، قبل ساعات من التجمع المسائي.

تولى "تانغ" منصبه في نوفمبر بتحذير من أن "الأخبار المزيفة" تقوض سمعة قوة الشرطة.

وقد حل محل ستيفن لو، وسط حصار من الشرطة للمتظاهرين المناهضين للحكومة في جامعة شهدت بعض مشاهد العنف المروعة.

دعا "تانغ"، الناس في جميع أنحاء هونج كونج إلى إنهاء الاضطرابات التي أغرقت المدينة في أكبر أزمة سياسية منذ عقود.

وقد اندلعت الاحتجاجات من خلال مشروع قانون تسليم مثير للجدل وسحب منذ ذلك الحين وتورط في دعوات أوسع لحريات ديمقراطية أكبر.

يتهم المحتجون الصين بالتدخل المتزايد في الحريات التي وعدت بها المستعمرة البريطانية السابقة عندما أُعيدت إلى الحكم الصيني في العام 1997. وتنفي الصين التدخل في شؤون هونج كونج.