عاجل…هزة أرضية جديدة بقوة 4 درجات بإقليم الدريوش

أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات على سلم ريشتر، اليوم الخميس، بإقليم الدريوش.
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة تاليليت، وقعت عند الساعة 12 ظهرا و21 دقيقة (توقيت غرينيتش+1).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 16 كلم عند التقاء خط العرض 35.167 درجة شمالا وخط الطول 3.520 درجة غربا.
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