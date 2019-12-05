“الداخلية” و”التجهيز والنقل” يدخلان تعديلات على علامات التشوير على طرق المملكة

تشرع المصالح المختصة في إنجاز تعديلات على علامات التشوير في مختلف الطرق في المملكة، تفعيلا للقرار المشترك لوزيري التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والداخلية، رقم 3106.19، والمتعلق بعلامات السير على الطرق، وذلك بعدما نشر، أخيرا، في الجريدة الرسمية.

وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن هذا القرار الجديد، الذي يندرج في إطار تحسين، وتعزيز المنظومة القانونية، المتعلقة بالتشوير الطرقي في المغرب، والذي يضطلع بكل مكوناته بدور أساسي في تحسين مستوى، ومؤشرات السلامة الطرقية، يهدف إلى إدخال بعض التعديلات على القرار رقم 2805.14، وكذا ملاءمته مع التطورات، التي عرفها هذا المجال.

وأوضح المصدر، أنه تمت إضافة بعض العلامات، وكذا تغيير بعض المقتضيات التقنية، المتعلقة ببعض العلامات الأخرى، مع تغيير اللون الأزرق الداكن للألواح باللون الأسود لجعلها أكثر وضوحا، خصوصا بالليل، وهو المعمول به في الدول الأوربية والدول المغاربية.

كما يهدف القرار نفسه، حسب البلاغ، إلى نشر شكل، وتسميات علامات السير على الطرق، وكذا تنفيذ دليل التشوير الطرقي، الذي يحدد كيفية وضع، وإنجاز عمليات التشوير الطرقي.

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وأضاف المصدر نفسه أن مقتضيات هذا الدليل تهم جميع المتدخلين في تدبير الطرق، وإنجاز عمليات التشوير على الطرق في البلاد من مصالح تابعة للدولة، وجماعات ترابية، وغيرها.

ويأتي هذا الدليل، حسب البلاغ نفسه، كتكملة للنصوص القانونية المتعلقة بالتشوير الطرقي في المملكة، الذي يتكون من ثمانية أجزاء، تهم مختلف أنواع التشوير الطرقي، وموزعة على 137 مادة.

مشيرا إلى أنه سيتم توزيعه على جميع المكلفين بتدبير الطرق في البلاد، قصد العمل بمقتضياته، التي تتطرق إلى الجوانب، التي تهم مقتضيات عامة عن التشوير الطرقي؛ والتشوير المتعلق بالخطر؛ والملتقيات، وحق الأسبقية؛ والتشوير المتعلق بتعليمات المنع، والإلزام؛ والتشوير المتعلق بالإرشاد، والتوجيه، والمواقع؛ والتشوير المتعلق بالعلامات الضوئية؛ والتشوير الأفقي (العلامات على الأرض)؛ وكذا التشوير المؤقت.