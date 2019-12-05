جامعة الكرة تطلق نسخة جديدة لموقعها الرسمي – صور

أطلقت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، نسخة جديدة لموقعها الإلكتروني “frmf.ma”، مغاير تماما للنسخة السابقة، من حيث الشكل والتصميم، وكذا من حيث السرعة في التصفح.

وحسب مصدر مسؤول في الجامعة، في حديث له مع “اليوم24″، فإن هذا التغيير الجديد، جاء ” استجابة لرغبة العديد من المتصفحين، ولمحلاحظاتهم، خاصة من رجال الإعلام والصحافة، الذين يتصفحون الموقع بشكل يومي”.

وأضاف المسؤول ذاته، بأن ” النسخة الجديدة، من الموقع الرسمي للجامعة تتيح للمتصفح إمكانية الاطلاع على آخر المستجدات، المباريات والأرقام والإحصائيات، المرتبة بجميع أقسام البطولة المحلية، بشكل بسيط وسهل الولوج”.

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وشدد المتحدث نفسه، على أن ” الألوان المختارة، أي الأبيض والأسوء بالإضافة إلى الأحمر والاخضر، كانت باقتراح مجموعة من المختصين في المجال، بحكم أنها تعطي أريحية بصرية ونفسية للزائر للموقع”.

الموقع الجديد، يتضمن صور من جودة عالية، بالإضافة إلى إمكانية الولوج المباشر للصفحات الرسمية للجامعة في مواقع التواصل الإجتماعي، ناهيك عن إمكانية المراسلة والتفاعل، ومشاهدة فيديهات بشكل مباشر من الموقع.