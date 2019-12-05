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كشف تقرير حديث عن التحرش الجنسي، والعنف المنزلي في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، عن واقع مرير تعيشه النساء المغربيات، وسط ارتفاع نسب تعرضهن للعنف، مقارنة مع باقي دول المنطقة.
وأوضح التقرير، الذي نشرته مؤسسة “الباروميتر العربي”، خلال شهر دجنبر الجاري، أن المغرب يتصدر الدول العربية، التي تعاني فيها النساء من العنف المنزلي بنسب كبيرة، حيث أوضح أن ربع النساء المغربيات يعانين العنف المنزلي، وسجل أن نسبة هذا العنف تصل إلى 26 في المائة في اليمن، إذ 23 في المائة من اليمنيات تعرضن للعنف المنزلي، فيما وصلت نسبه في الجزائر إلى 21 في المائة.
وقال الاستطلاع إن أدنى نسب التحرش الجنسي اللفظي في العالم العربي سجلت في تونس، حيث صرحت 2 في المائة من النساء فقط تعرضهن للتحرش الجنسي اللفظي خلال السنة الأخيرة، فيما ترتفع هذه النسبة في المغرب إلى 11 في المائة.
ووقف التقرير بتفصيل على واقع النساء المعنفات في المغرب، وكشف ضعف لجوئهن إلى المؤسسات الرسمية، حيث أوضحت نتائجه أن 60 في المائة من النساء المعنفات في المغرب تلجأن إلى قريب، و44 في المائة منهن تلجأن إلى قريبة، فيما لا تلجأ سوى 9 في المائة منهن المعنفات المغربيات للشرطة، و13 في المائة إلى المستشفيات، بينما لا تتجاوز نسبة المعنفات، اللواتي يطرقن أبواب المنظمات المحلية سوى واحد في المائة.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير: ربع المغربيات يعانين العنف المنزلي و9 % فقط من المعنفات يطلبن الحماية من الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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