الأمن يبحث عن سائق كان محملا بخمسة أطنان من الشيرا في الناظور

حجزت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، خمسة أطنان و70 كيلوغرام من مخدر الشيرا كانت ملفوفة داخل 169 حزمة كبيرة من المخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم ضبط هذه الشحنات الكبيرة من المخدرات على متن سيارة نفعية مسجلة بالمغرب على مستوى الطريق المداري لمدينة الناظور، بعد عملية تعقب من طرف عناصر الشرطة القضائية، لكن السائق تمكن من الفرار وجاري البحث حاليا لتشخيص هويته وتوقيفه.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا رصد امتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

كما أشار إلى أن هذه العملية تندرج في سياق الجهود المكثفة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.