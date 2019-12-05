في حادث غامض.. قائد يتعرض إلى عملية دهس في أزيلال

تعرض قائد قيادة “فم جمعة”، نواحي أزيلال، مساء أمس الأربعاء، إلى عملية دهس خطيرة من طرف شخص مجهول، كان يقود سيارة من نوع “مرسيدس”، بسرعة جنونية.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن القائد المذكور كان في زيارة لدوار “امشيحن”، التابع للجماعة الترابية بني حسان، ضواحي أزيلال، بينما تعرض إلى الدهس من طرف سيارة مجهولة.

وأفادت المصادر ذاتها أن القائد أصيب بإصابات خطيرة، نقل على إثرها إلى مصحة خاصة في مدينة بني ملال.

ولا يزال البحث جاريا عن المشتبه فيه، الذي دهس القائد أمام ذهول الحاضرين، وفر هاربا.