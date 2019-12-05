سيتعرف المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، بعد غد السبت، عن خصومه في دور مجموعات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة، والتي سيحتضنها المغرب، وبالضبط مدينة العيون.
وحسب بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن عملية القرعة، ستقام بعد غد السبت، على الساعة السابعة مساء، وذلك بقصر المؤتمرات بمدينة العيون.
وستجرى هذه البطولة، التي ستدور في القاعة المغطاة للمدينة المذكورة، ما بين 28 ينار و7 من فبراير من العام القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب “الفوتسال” يتعرف على خصومه في مجموعات “كان” 2020 بالعيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.