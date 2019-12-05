منتخب “الفوتسال” يتعرف على خصومه في مجموعات “كان” 2020 بالعيون

سيتعرف المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، بعد غد السبت، عن خصومه في دور مجموعات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة، والتي سيحتضنها المغرب، وبالضبط مدينة العيون.

وحسب بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن عملية القرعة، ستقام بعد غد السبت، على الساعة السابعة مساء، وذلك بقصر المؤتمرات بمدينة العيون.

وستجرى هذه البطولة، التي ستدور في القاعة المغطاة للمدينة المذكورة، ما بين 28 ينار و7 من فبراير من العام القادم.