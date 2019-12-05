الشرطة الهولندية: إصابة شخص في حادث طعن في أمستردام

أصيب شخص بجروح، اليوم الخميس، في حادث طعن، وقع في مجمع تجاري في العاصمة أمستردام.

وقالت شرطة المدينة، في تغريدة على “تويتر”، إنه “تم رصد ما يشتبه في كونه حادثة طعن، في مجمع “Waterlandplein”، وأضافت أن الحادثة أسفرت عن إصابة شخص، وتوقيف مشتبه فيه.

ولم تكشف السلطات الهولندية مزيدا من التفاصيل حول ملابسات الحادثة، أو هوية المصاب، والمشتبه فيه، غير أن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن الضحية “تعرض لإصابات بالغة”.