إصابة خطيرة تقرب موسم بوطيب من الانتهاء والزمالك المصري يستعد لفسخ عقده

ضربة موجعة جديدة تلقاها خالد بوطيب، المهاجم الدولي المغربي، ولاعب فريق الزمالك المصري، بعد أن تأكد خضوعه لعملية جراحية على مسوى الركبة، ستغيبه لمدة طويلة عن الملاعب، وقد تؤثر بشكل كبير على مسيرته الكروية.

وحسب تقارير إعلامية مصرية، فإن بوطيب، قد رحل إلى فرنسا من أجل الخضوع لعملية جراحية على مستوى الركبة، بعد أن عاودته الإصابة، وقد سمح له النادي للمصري بذلك، مباشرة بعد المباراة الأخيرة في كأس مصر.

وأكدت المصادر ذاتها، أن بوطيب سيغيب عن الملاعب ما بين 4 و6 أشهر، ما يعني أن الرجل قد انتهى موسمه بشكل كبير، ولن يكون قادرا على خوض مباريات الفريق هذا الموسم، سواء في المنافسات المحلية أو في دوري أبطال إفريقيا.

ومع تواضع أداءه في الفترة الأخيرة، وعدم رضى الجماهير وإدارة النادي على مستواه، بات من المرشح جدا أن يعرض النادي المصري على اللاعب فسخ العقد الذي يربط الطرفين.

جدير ذكره، أن بوطيب انضم إلى الفريق المصري، شهر يناير الماضي، قادما من الدوري التركي الممتاز، ولم يقدم المستوى الذي كان ينتظره منه عشاق فريق الزمالك.