"إنستغرام" تلزم المستخدمين بتحديد أعمارهم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف تطبيق "إنستغرام" الذي يملكه فيسبوك، عن إدخال شرط جديد، فيه سيحدد مستخدمي التطبيق، تواريخ أعياد ميلادهم ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، موسعًا بذلك جمهور إعلانات المنتجات المقيدة بالسن مثل الترويج للمشروبات الكحولية.
ويلزم تطبيق "إنستغرام" مستخدميه أن يذكروا أن عمرهم لا يقل عن 13 عامًا، بينما لا يلزم المستخدمين أكبر سنًا بتحديد جنسهم أو أعياد ميلادهم.
ويعتبر شرط تحديد تاريخ الميلاد، خطوة جديدة، يتنازل بها "إنستغرام" عن سياساته ، التي تنص على إخفاء اسم المستخدم، والتي يتميز بها عن تطبيق "فيسبوك".
وقال رئيس المنتجات في "إنستغرام"، فيشال شاه ، لـ"رويترز" إن "معرفة الأعمار مهمة تمامًا لعملنا، ليس فقط لإتاحة خبرات مناسبة لعمر معين وإنما لتطبيق قاعدتنا القديمة بعدم السماح للوصول إلى صغار السن".
وقال شاه إن العمر قد يكون الأساس لإعدادات خصوصية جديدة موصى بها، وقاعدة للتعلم من خلال التطبيق كيفية السلامة على الإنترنت، وأضاف أن التطبيق لا يمكّن المستخدمين الآخرين، الاطلاع على تاريخ ميلاد مستخدم ما.
وبيّن شاه أن "إنستغرام" سيستحدث في الأسابيع المقبلة، خيارات للمستخدمين لمنع وصول رسائل من أشخاص لا يتابعونهم، وذلك للتسهيل على الشركات والمستخدمين المشهورين بمنع القصر و"فلترة" المستخدمين من متابعة منشوراتهم.
ويعتبر " إنستغرام" أكثر شهرةً بين أوساط المراهقين والشبان، من تطبيق "فيسبوك"، بسبب سياسات الإخفاء، وذلك ساهم في نمو إيرادات عملاق مواقع التواصل الاجتماعي.
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