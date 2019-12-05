"الخليج" تتحدث عن الحرب الكلامية بين أنقرة وباريس

الخميس 5 ديسمبر 2019

صورة ارشيفية Advertisements

تحدثت صحيفة خليجية، عن العلاقات الموترة داخل حلف شمال الاطلسي "الناتو " قائلة إذا كان قادة حلف الأطلسي الذين اجتمعوا ليومين في لندن، أمس وأمس الأول، لإنقاذه من حالة "الموت السريري" حسب توصيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تمكنوا من وضع بعض المراهم المسكنة على الجسد المترهل.



وأضافت صحيفة "الخليج" الإماراتية الصادرة اليوم الخميس تابعها "اليمن العربي" فإن ما حصل على هامش القمة من معارك كلامية بين الرئيس ماكرون من جهة وكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جهة ثانية ولأسباب مختلفة، يؤكد أن العلاقات داخل الحلف باتت مسمومة وتفتقد إلى عامل الثقة، وأن المراهم لن تنفع في إعادة الحياة إلى الجسد السقيم كما كانت حاله في السابق.

وأضافت الصحيفة ان اللافت في الحرب الكلامية بين أنقرة وباريس، يظهر أن أردوغان يريد أن يجر كل دول الحلف إلى حيث يريد، أي أنه يسعى إلى توريط الحلف في حربه داخل سوريا