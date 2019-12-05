تعز.. مليشيا الحوثي تستهدف بالصواريخ معسكرا للجيش في بني خولان

الخميس 5 ديسمبر 2019

استهدفت المليشيات الحوثية بصواريخ الكاتيوشا معسكرا تدريبيا للجيش الوطني في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.



وأكدت مصادر عسكرية أن صواريخ المليشيات الحوثية استهدفت ظهر اليوم معسكرا تدريبيا تابع للواء 17 مشاة في منطقة بني خولان جنوب المحافظة.

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وأوضح المصادر أن الصواريخ التي استهدفت المعسكر التدريبي انطلقت من مواقع تمركز المليشيات في دمنة خدير مشيرا إلا أنه لم يتم رصد أي أضرار تُذكر جراء الاستهداف.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية اشن قصفا يوميا على مدينة تعز منذ أكثر من أربع سنوات.