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شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات غذائية إماراتية لـ 3600 أسرة في الحديدة خلال شهر والان مع التفاصيل
الخميس 5 ديسمبر 2019
قدمت دولة الإمارات مساعدات غذائية لأكثر من 3600 أسرة نازحة في محافظة الحديدة غربي اليمن خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك ضمن برنامج الاستجابة الإنسانية المتواصل والذي يستهدف إغاثة الأسر النازحة والأشد فقرا والمنكوبة جراء قصف الميليشيات الحوثية.
وبحسب مصادر رسمية، شملت المساعدات التي وزعتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سلالاً غذائية متكاملة لأكثر من 1660 أسرة نازحة إلى مديرية الخوخة منها 1200 أسرة تسكن مخيم العليلي و360 أسرة تسكن مخيم الوعرة و100 أسرة تسكن في مخيمات مصغرة داخل أحواش في مركز المديرية و155 أسرة تسكن في مخيم الحيمة التابعة لمديرية التحيتا، فيما شملت البقية الأسر الأشد فقراً في مناطق متفرقة على طول امتداد الساحل الغربي.
وتعتمد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مسح دقيق ومتجدد من قبل فرق محلية متخصصة ومدربة، لضمان وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها واستيعاب النازحين الجدد وقد تم توزيع 93 ألف سلة غذائية من بداية 2019 إلى اليوم.
بدورهم أعربت الأسر المستفيدة من المساعدات عن سعادتها وشكرها لدولة الإمارات حكومة وشعباً مؤكدين أن المساعدات، الغذائية والدوائية والإيوائية، التي استلموها من الهلال الأحمر الإماراتي خففت المعاناة عن كاهلهم إلى حد كبير
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