شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الـ 50.. الاحتجاجات تُشعل لبنان والان نبدء بالتفاصيل

تواصلت الاحتجاجات الشعبية اليوم الخميس في لبنان لليوم الـ 50 على التوالي في عدد من المناطق في العاصمة بيروت وشمال لبنان وجنوبه للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتشكيل حكومة إنقاذ.

وتجمع عدد من المحتجين أمام مقر جمعية المصارف في بيروت وصيدا اليوم احتجاجاً على تعامل المصارف مع المودعين، بعد تحديد المصارف سقف السحوبات للمودعين من المصارف، وأعلنوا أنهم سيقومون بجولة على مصارف عدة في بيروت، مطالبين بتوضيح حول القرار الجديد للمصارف.

وفتح الجيش اللبناني صباح اليوم غالبية الطرقات في المناطق اللبنانية المختلفة التي قام المحتجون مساء أمس بإقفالها.