شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصنيفها تهديداً للأمن القومي.. «هواوي» تقاضي أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
وطالبت الشركة من محكمة للاستئناف بالولايات المتحدة إلغاء قرار صادر عن هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية يحظر على مزودي خدمات الهاتف المحمول بالمناطق الريفية استخدام أي تمويل حكومي لشراء معدات الشركة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأكد سونج ليوبينج، كبير المسؤولين القانونيين بشركة هواوي، اليوم الخميس أنه لا يوجد دليل لدى الولايات المتحدة على أن هواوي تمثل تهديداً للأمن القومي.
وقال :"الإدارة الأمريكية لم تقدم دليلاً حقيقياً يثبت أن هواوي تمثل تهديدا للأمن القومي... وذلك لأنه لا يوجد دليل من الأساس".
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