شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة القدس: «القطار الهوائي» الأخطر على المدينة منذ احتلالها والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت المؤسسة في تقرير اليوم، أن الاحتلال يتطلع من هذا المشروع إلى تخريب أفق البلدة القديمة، وتهميش التاريخ الماثل في شوارعها وأبنيتها ومقدساتها ورأت المؤسسة أنها تجعل مشروع القطار الهوائي في القدس أخطر مشروعات تغيير هوية المدينة منذ احتلالها.
وكشفت المؤسسة، عن أن القطار الهوائي سينطلق من محطة القطارات العثمانية غربي القدس وصولاً إلى مركز كيدم التهويدي الذي تشرف عليه جمعية إلعاد اليمينية على أرضٍ مصادرة في سلوان في مرحلته الأولى التي ستكون بطول 1.4 كم وتسير فيها 40 عربة معلقة على 15 عموداً، ما يجعلها مشروعاً تخريبياً شامل لأفق المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية للبلدة القديمة، وهي الزاوية التي يتربع فيها المسجد الأقصى تحديداً.
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية حسب المخططات الإسرائيلية فستمتد من مركز كيدم إلى جبل الزيتون، وربما تمتد إلى محيط باب الأسباط كما أشارت المخططات الأولى للمشروع.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة القدس: «القطار الهوائي» الأخطر على المدينة منذ احتلالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.