شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات عنيفة تضرب كينيا وتقتل 132 شخصاً والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد المتحدث باسم الحكومة الكينية سيريس أوجونا، بأن نحو 17 ألف شخص نزحوا من منازلهم، كما جرفت المياه 11 ألفًا من رؤوس الماشية، مضيفًا أن أكثر من نصف البلاد تضرر جراء التقلبات الجوية.
وأشار في المقابل، إلى أن الأمطار ساعدت على تخفيف موجة الجفاف التي تضرب البلاد وأدت إلى نقص الغذاء وضاعفت من الضغط التضخمي، وأن السلطات الكينية تعمل على تقييم حجم الدمار الذي خلفته الأمطار لتنفيذ الإصلاحات اللازمة.
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