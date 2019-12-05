شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تفتح تحقيقاً في غرق 58 مهاجراً والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين ليل الأربعاء تسبب في وفاة 58 شخصاً من جنسيات أفريقية مختلفة ونقل 10 آخرين للرعاية الطبية للعلاج وإيواء 85 ناجياً.
وأضاف أنه وفقاً للمعلومات الأولية التي تم الحصول عليها من بعض الناجين فإن الزورق انطلق من العاصمة الجامبية بانجول، لافتاً إلى فتح تحقيق جنائي لمعرفة الشبكات أو الأشخاص المتورطين في عملية التهريب.
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