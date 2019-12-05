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موريتانيا تفتح تحقيقاً في غرق 58 مهاجراً  

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فتحت موريتانيا تحقيق جنائي في غرق قارب مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل مدينة نواذيبو الساحلية كانوا في طريقهم إلى إسبانيا.

وقال وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين ليل الأربعاء تسبب في وفاة 58 شخصاً من جنسيات أفريقية مختلفة ونقل 10 آخرين للرعاية الطبية للعلاج وإيواء 85 ناجياً.

وأضاف أنه وفقاً للمعلومات الأولية التي تم الحصول عليها من بعض الناجين فإن الزورق انطلق من العاصمة الجامبية بانجول، لافتاً إلى فتح تحقيق جنائي لمعرفة الشبكات أو الأشخاص المتورطين في عملية التهريب.

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