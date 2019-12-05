كيف تحولت تركيا إلى مقبرة جماعية للعمال؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت عدد حوادث العمل في تركيا بنسبة 400%، خلال السنوات السبع الماضية، فيما يصل عدد الوفيات جراء جرائم العمل إلى 22500 شخص خلال 16 عاما من حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

رئيس غرفة أطباء إسطنبول بينار صائب قال إن أعداد الوفيات في حوادث العمل في تركيا تتزايد منذ عام 2012، الذي صدر فيه قانون "السلامة المهنية"، خلال ندوة تقييم قانون الأمن والسلامة المهنية في عامه السابع.

وكان تقرير أعده "منتدى منع جرائم قتل النساء" في تركيا كشف مطلع العام الجاري أن إجمالي عدد من تُوفوا جراء جرائم العمل خلال 16 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان بلغ 22 ألفا و500.

وكشفت بيانات مجلس سلامة العمال والسلامة المهنية في تركيا عن وفاة 155 عاملا على الأقل خلال شهر يناير الماضي، بينهم 10 أطفال و11 سيدة و19 مهاجرا.