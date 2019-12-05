روسيا ترد على بلغاريا وتمهل سفيرها 24 ساعة لمغادرة البلاد

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العين الإخباريةالخميس 2019/12/5 03:03 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أرشيفية
أمهلت موسكو، الخميس، دبلوماسياً بلغارياً 24 ساعة لمغادرة البلاد، في رد على طرد صوفيا دبلوماسياً روسياً تتهمه بالتجسس.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية: إن موسكو أعلنت السفير البلغاري لديها أتاناس كراستين، شخصية غير مرحب بها". وفقا لقناة "يورو نيوز" .
وتأتي الخطوة الروسية رداً على قرار بلغاري مماثل اتخذ في أكتوبر/تشرين الأول.
وقبل شهرين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي طردت صوفيا دبلوماسياً روسياً تتهمه بالتجسس، ورفضت منح ملحق عسكري روسي تأشيرة الدخول إلى أراضيها.
وجاء قرار بلغاريا طرد الدبلوماسي بعد أن قال ممثلو ادعاء إنه عقد اجتماعات بهدف التآمر مع أشخاص، بينهم مسؤول كبير مصرح له بالاطلاع على معلومات سرية من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
وحافظت بلغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي، إلى حد كبير على روابطها التاريخية والثقافية والاقتصادية مع روسيا منذ سقوط النظام الشيوعي عام 1989.
ففي العام الماضي لم تطرد بلغاريا مع الدول الأخرى في منظمة الناتو الدبلوماسيين الروس، إثر تسميم الجاسوس البريطاني-الروسي، سيرجي سكريبال الذي تعرض لمحاولة اغتيال بغاز أعصاب ببريطانيا في مارس/آذار 2018.
واتهمت لندن آنذاك روسيا بالوقوف وراءها، لكن التوترات بينها تصاعدت في سبتمبر/أيلول الماضي.
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