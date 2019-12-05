صحيفة: العمل التطوعي في الإمارات يحظى برعاية القيادة الرشيدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إنه لا يوجد جهد أسمى من البذل والعطاء وخدمة الإنسانية دون مقابل بمبادرات تطوعية، سعياً إلى تنمية مستدامة ينعم بها الجميع.



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ونوهت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365" ان العمل التطوعي في الإمارات يحظى برعاية القيادة الرشيدة التي تتخذ من ذلك النهج الإنساني مسيرة واجب مقدس تواصلها بجهود أبناء الوطن المتعاونين على الخير لتنمية المجتمعات في أوقات السلم والكوارث والأزمات، مرتكزين على قيم أصيلة أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، برؤى وبرامج جعلت دولتنا في مكانة متقدمة.. وفي يوم التطوع العالمي الذي يحل في 5 ديسمبر من كل عام، نستذكر جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ذراع الدولة للعمل الإنساني، إذ تضطلع بدور ريادي وتدعم المشروعات التنموية في أكثر من 100 دولة.

وأشارت "الاتحاد" إلى انه و تعزيزاً لجهود وطننا في تبادل الخبرات واستعراض التجارب المتميزة، ستكون أبوظبي عام 2020 على موعد مع استضافة المؤتمر العالمي للتطوع، لتسجل عاصمتنا اسمها كأول مدينة في العالم العربي والشرق الأوسط تستضيف أكبر تجمع عالمي لخبراء وممارسي العمل التطوعي.

و لفتت صحيفة الاتحاد في ختام افتتاحيتها الى انه ورغم الدور الإنساني للمتطوعين عالمياً إلا أن تحديات عديدة تواجههم، على رأسها تعرضهم للاستهداف في مناطق النزاعات المسلحة، الأمر الذي يستلزم من المجتمع الدولي ضرورة العمل على حماية المتطوعين لاستمرار دورهم الإغاثي، وإعانتهم على مواصلة جميل صنعهم، إنقاذاً للمحتاجين والمستضعفين