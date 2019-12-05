واشنطن تبقي على 600 جندي شمالي سوريا بعد انسحاب جزئي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن بلاده أتمت انسحابها العسكري الجزئي من شمال شرقي سوريا، ليصبح عدد جنودها في الوقت الحالي 600 جندي فقط.



وأكد إسبر، خلال مقابلة مع وكالة رويترز، احتفاظه بالقدرة على إدخال أعداد صغيرة من القوات الأمريكية وإخراجها وفقا للضرورة في سوريا، لكنه أشار إلى أن عدد القوات سيتأرجح عند مستوى 600 فرد في المستقبل المنظور.

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وقال إسبر، خلال عودته من قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت على أطراف لندن، "سيكون العدد ثابتا نسبيا حول ذلك الرقم، ولكن إذا رأينا أن هناك أمورا تحدث فسيكون باستطاعتي زيادة العدد قليلا"، ولم يستبعد إسبر خفض مستوى القوات على نحو أكبر إذا أسهم الحلفاء الأوروبيون في المهمة في سوريا.

وأضاف "التحالف يتحدث كثيرا مرة أخرى.. ربما يرغب بعض الحلفاء في المساهمة بقوات، إذا قررت دولة حليفة عضو في حلف شمال الأطلسي تقديم 50 فردا لنا فقد يكون بمقدوري سحب 50 شخصا (من قواتنا)".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 19 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة