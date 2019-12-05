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تظاهرات لبنان تدخل يومها الـ50 وسط حالة من انسداد الأفق السياسي والاقتصادي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

تظاهرات لبنان تدخل يومها الـ50 وسط حالة من انسداد الأفق السياسي والاقتصادي

متابعات_الخليج 365

تواصل التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في لبنان في اليوم الـ 50، الأحد ، منذ بدء الاحتجاجات في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

 

المحتجون يؤكدون على الاستمرار في تحركاتهم المناهضة للسلطة السياسية ، خصوصا في ظل عدم دعوة الرئيس ميشال عون لاستشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية بتشكيل حكومة جديدة ومستقلة.

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ويتزامن ذلك مع تعثر الوضع الاقتصادي، مما ترافق مع تجاوز سعر صرف الليرة مقابل الدولار عتبة 2000 بعدما كان مثبتا منذ عقود على 1507. ويثير ذلك هلع المودعين والموردين الذين باتوا عاجزين عن توفير الدولار للاستيراد من الخارج.

 

ويواصل المتظاهرون احتجاجاتهم في مختلف المناطق اللبنانية، من بينها بيروت وجل الديب والزوق، ومنطقة عالية وبعقلين في جبل لبنان، وطرابلس في الشمال وبعلبك في البقاع شرقا، وفي صور والنبطية وصيدا جنوبي البلاد.

 

وبرز تجمع محتجون على طريق قصر بعبدا، حيث مقر رئيس الجمهورية، في مقابل تجمع مواجه لمناصري الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، وقام الجيش اللبناني بالفصل بين المتظاهرين

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