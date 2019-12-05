مصادر النشرة توضح حقيقة حصول إطلاق نار داخل ثانوية في الأشرفية

نفت مصادر "النشرة" حصول أي ​إطلاق نار​ في ثانوية جبران التويني في ​الأشرفية​، مشيرة إلى أن ما حصل هو إطلاق نار في الهواء بالقرب من ثانوية جبران أندراوس تويني الكائنة في منطقة ​بئر حسن​ ضمن مجمع ​المدارس​، مشددة على أن إطلاق النار حصل خارج حرم الثانوية.

تجدر الإشارة إلى أنه كان قد انتشر، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تسجيلاً صوتياً يتحدث عن حصول إطلاق نار داخل ثانوية جبران تويني الرسمية في الأشرفية، خلال تجربة مدير المدرس سلاحاً حربياً.