النشرة: قطع طرقات في أحياء صيدا واقفال شركتي كهرباء لبنان وأوجيرو

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا انه بعد الاعلان عن الاضراب العام في مدينة صيدا، قام المحتجون منذ الصباح الباكر بإغلاق عدد من الطرقات في احياء المدينة وضواحيها بالعوائق والمستوعبات.
هذا وقد اقفلت معظم المدارس في المدينة ابوابها، فيما طلبت مدارس اخرى من الطلاب هذا الصباح من الاهالي اعادة اولادهم الى المنازل. وبدأ توافد المتظاهرين منذ الصباح الى ساحة ايليا وسط دعوات للحشد وتكثيف الحضور.
وقد توجه المحتجون من "ساحة الثورة" عند "تقاطع ايليا" الى المرافق العامة لاقفالها بدء بشركة كهرباء لبنان ومركز الاتصالات "اوجيرو" في شارع حسام الدين الحريري
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