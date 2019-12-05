الرئيس ميشال عون التقى رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود

استقبل ​الرئيس ميشال عون​ رئيس ​مجلس القضاء الاعلى​ القاضي سهيل عبود وأعضاء المجلس، وعرض معهم عمل القضاء مشدداً على دورهم الاساسي في عملية ​مكافحة الفساد​ وإحقاق الحق والعدالة

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