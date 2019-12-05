الرئيس عون أمل بتشكيل الحكومة في اسرع وقت لمعالجة المشاكل الملحّة وعودة الثقة بين الدولة والمواطنين

أكد ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ أن "اولويات ​الحكومة​ العتيدة تحقيق الاصلاحات الضرورية واستكمال عملية ​مكافحة الفساد​ وتصحيح الاعوجاج في ادارات ​الدولة​" وأمل عون ب​تشكيل الحكومة​ في اسرع وقت لمعالجة المشاكل الملحّة وعودة الثقة بين الدولة والمواطنين.

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