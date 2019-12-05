النشرة: الأمطار تتساقط بغزارة على النبطية وإقليم التفاح ونداءات للقيادة بحذر

ذكر مراسل "النشرة" في ​النبطية​، أنّ "​الأمطار​ تتساقط بغزارة على مدينتي النبطية و​إقليم التفاح​، وقد وُجّهت نداءات من قِبل الدفاع الوطني للسائقين بضرورة القيادة بحذر وتأنّ على الطرقات الجبليّة والمنحدرة، منعًا لحدوث انزلاقات و​حوادث سير​".

وقد تسببت المياه بتحويل بعض الطرقات الى برك وبحيرات نتيجة انسداد مجاري الصرف الصحي.