النشرة: الأمطار تتساقط بغزارة على النبطية وإقليم التفاح ونداءات للقيادة بحذر

ذكر مراسل "النشرة" في النبطية، أنّ "الأمطار تتساقط بغزارة على مدينتي النبطية وإقليم التفاح، وقد وُجّهت نداءات من قِبل الدفاع الوطني للسائقين بضرورة القيادة بحذر وتأنّ على الطرقات الجبليّة والمنحدرة، منعًا لحدوث انزلاقات وحوادث سير".
وقد تسببت المياه بتحويل بعض الطرقات الى برك وبحيرات نتيجة انسداد مجاري الصرف الصحي.
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