كنعان: سيتم حفر البئر الأول للنفط في شباط 2020 بحسب وزيرة الطاقة

أعلن رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، "أنّنا علّقنا في جلسة الأول من أمس المسائية 100 مليار ليرة من ​وزارة الاتصالات​ للألياف الضوئية، والمشروع لم ينفَّذ منه سوى 6 بالمئة، ولا نستطيع استكمال التمويل قبل معرفة تفاصيل الأشغال كاملة للبتّ بها".

ولفت بعد ترؤسهجلسة لجنة المال والموازنة، بحضور وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​ندى بستاني​ ووزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال ​جميل جبق​، لبحث وإقرار موازنتي ​وزارة الطاقة والمياه​ بإداراتها ومؤسّساتها كافة و​وزارة الصحة العامة​،إلى "أنّنا طلبنا كلّ المشاريع الاستثماريّة لوزارة الطاقة وتفاصيلها كاملة، قبل البتّ باعتماداتها وعلّقنا بند جمعية مركز الطاقة"، مبيّنًا "أنّنا سألنا عن أسباب عدم تعيين مجلس إدارة "​مؤسسة كهرباء لبنان​"، ووزيرة الطاقة قالت إنّ البتّ سيكون في أولى جلسات الحكومة المقبلة".

وأوضح كنعان "أنّنا سألنا أيضًا عن أسباب تخفيض سلفة ​الكهرباء​ من 1700 إلى 1500 مليار، فأكّدت بستاني انّهم ضبطوا هذا العام 33 ألف مخالفة، وجرى تنفيذ بعض أجزاء ​خطة الكهرباء​، ما حَسّن الوضع".وكشف أنّه "سيتمّ حفر البئر الأول للنفط في شباط 2020 بحسب وزيرة الطاقة".

وأشار إلى "أنّنابحثنا أيضًا في مساهمة الدولة في ​المستشفيات الحكومية​، وطلبنا من جبق تزويدنا بتقرير مفصّل حولها، وحول المعايير المعتمدة وجبق وعد بتزويدنا به غدًا"، مركّزًا على أنّ "أي وفر يمكن أن نتوصّل إليه في وزارة الصحة العامة وأمكنة أُخرى، سنضيفه إلى اعتمادات ​الدواء​ والاستشفاء في ضوء الأوضاع الّتي نعيشها".

كما شدّد على "أنّنا حريصون على التخفيضات وسبقنا الجميع في لجنة المال على هذا الصعيد، وفي العام 2017 خفّضنا 1200 مليار ليرة تراجعت عنهم الهيئة العامة، والعام الماضي أقرّينا تخفيض أكثر من 500 مليار".